5天前才開心發文 夫妻高雄紅塵峽谷溯溪卻天人永隔

台中市趙姓男子昨天與張姓女子夫妻昨天到高雄市茂林區紅塵峽谷溯溪，午後溪水突然暴漲，趙、張兩人被沖下溪流，1獲救1死亡，據了解，趙男在台中市開有一間單車行，兩人育有1男1女，目前家屬已接獲訊息南下到高雄處理後續狀況。

今年40歲的趙男原本是專利工程師，2009年起在台中經營腳踏車組裝業務，休假或有空也到台中市某消防分隊擔任義消，趙男與張女昨天南下高雄旅遊，2名國小大兒子及二女兒寄在張女娘家。趙男還有義消身分，相當熱血。

根據趙男臉書，趙男與張女夫妻感情和睦，張女經常擔任模特兒，展示趙男販售的自行車，趙男發文也笑稱張女是「不露臉模特」，兩人5天前還曾發影音開心對著鏡頭微笑，沒想到不到一周，兩人天人永隔。