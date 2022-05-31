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5天前才開心發文 夫妻高雄紅塵峽谷溯溪卻天人永隔

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導

台中市趙姓男子昨天與張姓女子夫妻昨天到高雄市茂林區紅塵峽谷溯溪，午後溪水突然暴漲，趙、張兩人被沖下溪流，1獲救1死亡，據了解，趙男在台中市開有一間單車行，兩人育有1男1女，目前家屬已接獲訊息南下到高雄處理後續狀況。

今年40歲的趙男原本是專利工程師，2009年起在台中經營腳踏車組裝業務，休假或有空也到台中市某消防分隊擔任義消，趙男與張女昨天南下高雄旅遊，2名國小大兒子及二女兒寄在張女娘家。趙男還有義消身分，相當熱血。

根據趙男臉書，趙男與張女夫妻感情和睦，張女經常擔任模特兒，展示趙男販售的自行車，趙男發文也笑稱張女是「不露臉模特」，兩人5天前還曾發影音開心對著鏡頭微笑，沒想到不到一周，兩人天人永隔。

趙男子與妻子昨天到茂林區紅塵峽谷溯溪，未注意午後雷陣雨造成溪水暴漲，下午4時許水勢突然變湍急，兩人來不及回岸邊被沖入溪中，趙男被沖到距離落水點約4公里的沙洲，但張女直接被沖下失去蹤影，搜救團隊今天上午8點再出動搜索，9時許在距離落水點約5、6公里處沙洲發現張女身著潛水服，正面朝上躺在沿岸沙洲已明顯死亡，相關資訊還有待警方釐清。

台中市趙姓男子與張姓女子夫妻兩人5天前才對著鏡頭開心錄影，沒想到不到一周時間就天人永隔。圖／翻攝自趙男臉書
台中市趙姓男子與張姓女子夫妻兩人5天前才對著鏡頭開心錄影，沒想到不到一周時間就天人永隔。圖／翻攝自趙男臉書
台中市趙姓男子與張姓女子夫妻兩人昨到高雄市茂林區紅塵峽谷溯溪，疑似午後溪水暴漲，兩人遭沖下溪流，造成1死1傷。圖／讀者提供
台中市趙姓男子與張姓女子夫妻兩人昨到高雄市茂林區紅塵峽谷溯溪，疑似午後溪水暴漲，兩人遭沖下溪流，造成1死1傷。圖／讀者提供
台中市趙姓男子與張姓女子夫妻兩人昨到高雄市茂林區紅塵峽谷溯溪，疑似午後溪水暴漲，兩人遭沖下溪流，造成1死1傷。圖／讀者提供
台中市趙姓男子與張姓女子夫妻兩人昨到高雄市茂林區紅塵峽谷溯溪，疑似午後溪水暴漲，兩人遭沖下溪流，造成1死1傷。圖／讀者提供
台中市趙姓男子與張姓女子夫妻兩人昨到高雄市茂林區紅塵峽谷溯溪，疑似午後溪水暴漲，兩人遭沖下溪流，造成1死1傷。圖／讀者提供
台中市趙姓男子與張姓女子夫妻兩人昨到高雄市茂林區紅塵峽谷溯溪，疑似午後溪水暴漲，兩人遭沖下溪流，造成1死1傷。圖／讀者提供

溯溪 高雄市 茂林

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