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影／疑行車糾紛 桃園外送員下車推人反被壓地暴揍
網路流傳一段外送員與汽車駕駛互毆影片，桃園警分局稍早證實是今早發生在桃園區龍安街與國強一街口，王姓汽車駕駛為閃避前方轉彎車，差點碰撞騎機車的莊姓外送員，雙方爆發口角後爆發推擠拉扯；警方獲報後很快到場制止，將依違反社會秩序維護法對2人開罰。
警方調查，王姓男子（52歲）今天上午10點15分駕車沿龍安街往文中路方向行駛，到國強一街口時靠右閃避前方轉彎車輛，險擦撞同方向莊姓機車騎士（28歲），雙方下車理論時發生口角衝突進而拉扯推擠。
影片中可見，兩人將車輛停放路口處後爆發口角，莊男一言不合先出手推王男一把，見王男走回來，又出拳將他眼鏡打掉；王男緊抓莊男衣領將他推倒，撞上一旁停放的機車，再將他安全帽拔掉，將他壓倒在地連毆3拳，跨坐在他身上後又補2拳。
桃園分局表示，員警獲報立即趕抵現場制止，並將兩人帶返所內，雙方表示傷害、毀損部分不願提告，詢後依社會秩序維護法將兩人移送裁處，可處1.8萬元以下罰鍰。
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