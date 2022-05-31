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7旬婦12樓墜落 3樓住戶起床驚「有人卡在陽台」
新北市新店區一名7旬婦人今天早上因不明原因墜樓，從住家12樓墜下，過程中不慎卡在3樓他人住家陽台，3樓住戶早上起床開窗查看，發現「竟有人卡我家在陽台」，嚇得報警。救護人員趕抵，確認老婦已無呼吸心跳，她家屬獲悉死訊對死因無意見，不願送醫。
警方調查，施姓婦人（79歲）有憂鬱病史，跟家人同住在新店區達觀路某社區電梯大樓12樓，疑今天早上不慎從住家陽台墜落，事發當下沒人聽聞聲響，直到早上7點半才被發現墜樓。
墜樓過程，老婦不慎卡在3樓陽台，3樓住戶早上起床開窗查看，赫見「有人卡在陽台」，立刻報警。消防局早上7點半獲報，派員趕抵，發現老婦雖無大面積出血，但頭顱、胸腔都破裂，無生命跡象。
老婦家屬在3樓住戶報案後不久，也發現「阿嬤不在房間，不見了」，往陽台探頭一看，驚覺「阿嬤卡在3樓陽台」連忙報警求助。救護人員出動吊掛機具，將死者運至地面後搶救，家屬獲悉死訊，低聲啜泣告知救護員不用送醫。
警方勘驗現場，確認沒有外力介入，排除他殺，待做完家屬筆錄並走完相驗程序，遺體將發還家屬。據悉，死者昨天晚上還有跟家人一同共進晚餐，不料晚上各自回房熟睡就發生憾事。
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