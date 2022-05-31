消防員多未經歷穀倉救援 今強化訓練分享救護技能經驗

台南市消防第五大隊今天舉辦強化救護技能訓練，除孩童CPR、呼吸器處置替代方法，並針對日前仁德區穀倉員工受困救援困難案例，特地邀請搶救教官陳柏榮分享經驗，提醒在穀倉搶救受困民眾可能發生風險、分享國外相關搶救如何作業。

教官陳柏榮用回收桶子DIY縮小版穀倉環境，說明穀倉搶救可能遭遇的困難，執行救護時應留意事項。他舉例：身高180公分成人在卸料時，陷入穀物堆至完全沒入時間，只需25秒，讓大家吃驚，救援更是分秒必爭，確有分享經驗及訓練必要。

陳柏榮解說如何在穀倉以「溝渠救援」搶救受困者；這種救援方式（trench rescue）會搭配木板及支撐桿，人力邊挖邊建立擋牆，以支撐桿或是油壓頂桿撐開兩側面擋牆，建立像溝渠的空間，減少受困者再下陷。

陳柏榮分享當天救援案例遭遇困難點、克服方式：使用隔板將患者圍起，以避免救援時旁的穀物又流入患者身旁增加救援時間。不過現場空間狹窄較不易操作，太多救援人員在穀物上也有下陷的危險；而且穀物倉可能會有粉塵爆炸的風險，過程中必須小心使用火源等相關救援器材。

消防局長李明峯表示，消防員可能面對從未遇過的災害案件，除現場應變、事後檢討與改善，更能減少風險與危害，應保持並傳承經驗分享，讓消防員面對類似災害時，可以採取對傷患更好的急救及救援計畫。