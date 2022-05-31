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帶酒醉傳播妹旅館開房間挨告 他不認性侵判2年

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

40歲張姓男子去年二月與友人到KTV飲酒並叫來傳播妹陪同，卻趁對方酒醉後帶到旅館性侵，雖張男與對方以80萬元和解，但新北地方法院考量張男否認性侵、辯稱兩情相悅，依乘機性交罪處2年徒刑。

判決指出，張男去年2月26日至翌日凌晨與友人在新北市永和區KTV飲酒，席間眾人找來傳播妹陪酒。凌晨1時許，傳播妹不勝酒力失去意識，張男叫來計程車將傳播妹帶到附近汽車旅館性侵得逞，直至凌晨5時許，傳播妹清醒後發現她與張男赤裸躺在床上，才發現被性侵，與男友求救並報警驗傷。

張男坦承他有帶著泥醉的傳播妹搭計程車到旅館發生性關係，但否認有性侵，辯稱是在傳播妹清醒時才與她發生性關係，但合議庭發現傳播妹清醒後傳訊息給男友求救，不斷表示「快瘋了」、「想死」，更怕男友無法諒解，認為傳播妹在發生性關係時並無意識。

事後張男因與女友準備結婚、不想讓家人知道此事，以80萬與傳播妹和解。合議庭考量張男雖與傳播妹達成和解並取得對方原諒，卻始終否認性侵，稱是對方醒後才發生性關係，難以認定張男具有悔意，依乘機性交罪處2年有期徒刑。

張男趁傳播妹酒醉時將對方帶到旅館性侵，被新北地方法院依乘機性交罪處2年徒刑。示意圖／本報資料照片
張男趁傳播妹酒醉時將對方帶到旅館性侵，被新北地方法院依乘機性交罪處2年徒刑。示意圖／本報資料照片

性侵 計程車

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