保母踢打1歲半幼兒成傷 吳興公托也有疏失要賠37萬多元

擔任台北市吳興社區公共托育家園人員的秦姓女子，趁替1歲半幼童盥洗時，多次毆打、拉扯頭、臀、腿、腳底和手臂，再用腳踢挪害幼童後腦勺撞擊地面，導致身上多處擦挫傷和瘀傷。幼童父親提告求償，台北地方法院判秦女、吳興公托應連帶賠償37萬元，吳興公托應賠償幼童父親7000餘元，可上訴。

幼童父親主張，秦女2018年10月15日上午間幼童用餐時不慎弄髒衣服，將小孩抱入淋浴間盥洗，脫去幼童的圍兜、外衣褲和尿布，多次徒手拍打小孩臀、腿、頭部、拉扯手臂，推開柵門撞擊小孩背部，再順勢用腳踢，害小孩重心不穩向後倒，後腦勺撞擊地面，導致小孩額頭、耳朵、腳踝、等多處擦挫傷和瘀傷，事後得接受1年心理治療。

幼童父親認為，吳興公托是台北市政府委託保母協會經營管理，認為台北市政府疏於督促，請求秦女、吳興公托、保母協會、台北市政府、梁姓公托主任、林姓協會負責人應負賠償責任，求償939萬餘元。

秦女指出，她不是故意傷害幼童，事發當天她在幫小孩洗澡，小孩身上傷勢與她無關，且受傷的幼童是她最愛的小孩，事發後也一如往常很開心與她互動。

她說，她為了替父母照顧幼童，甚至犧牲自己假日、進修課業，她沒有傷害小孩的動機，她也和父母道歉，當時沒有按照學校幼保課程教的SOP進行。

台北市府認為，秦女和市府沒有實質僱傭關係，市府僅對保母協會有檢查、考核、評鑑權利，但對於工作人員沒有指揮監督權限，另已對吳興公托定期訪視，善盡督導之責。

保母協會、吳興公托抗辯，選任師資均符合規定，公托只是依市府社會局指示辦理，秦女應屬於市府社會局管理。梁、林則認為自己沒有故意或過失，且2人和秦女間沒有僱傭契約。

法院認為，秦女刑事部分一、二審依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑6月，得易科罰金，案件上訴最高法院審理中。然而，秦女的僱傭契約是和吳興公托簽訂，而幼童父親也是和吳興公托簽立托育契約，難認保母協會和台北市府須負賠償責任。

另案發4天前，市府社會局委託社福團體巡迴輔導，建議吳興公托托育人員應協力運作，而非把自己各組的小孩顧好就好，事發前公托早已發現秦女自我意識強，拒絕他人協力，甚至察覺秦女拍打小孩，卻任由其他托育人員不再插手、協助秦女的照護工作。