台東消防員應有738人僅378人 議員：火神眼淚往肚裡吞
消防署公告各地消防局年底「勤一休一」兩班制，台東縣消防局各分隊，每天上班將少1到2人，人力更捉襟見肘，議員直言人力不足、超勤津貼比人少，「台東火神的眼淚往肚子裡吞」；消防局坦言人力需要738人，實際僅378人，將先調整勤務因應，建議中央統籌人力規畫才是解決之道。
議員王文怡今天在縣政總質詢指出，台東消防救護工作壓力大，但人力普遍不足，造成消防員必須經常加班，加班雖有超勤津貼，但上限僅1萬3500元，不足的能改用補休，但消防人力已不足，年底新制度後怎麼有可能不斷補休， 政府訂「補休換嘉獎」，這樣做法太不合理。
台東縣消防局長管建興說，消防署核定的超勤加班費是1萬2000元，台東縣已增加到1萬3500元，目前預估年底若執行「勤一休一」制度，上班人數可能還少6分之1，大約每分隊每天上班將少1至2人，這部分將調整勤務因應。
管建興表示，若依照消防署規畫，每分隊、每天基本戰力維持2車5人，也就是遇到任何狀況，第1時間能有2車5人出勤，依此推估台東縣消防人力需要738名，但台東目前人力僅300餘人，代表還有400人以上人力增補空間。
管建興也說，消防人力問題，縣長之前就已經指示將先增補100人，目前先補50人，後續還會再增補50人，但消防人力是全國的問題， 希望中央能夠統一規畫各縣市消防人力，統一編列人事費及超勤加班費，才能解決各縣市消防人力不足問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言