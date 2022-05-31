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台東消防員應有738人僅378人 議員：火神眼淚往肚裡吞

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

消防署公告各地消防局年底「勤一休一」兩班制，台東縣消防局各分隊，每天上班將少1到2人，人力更捉襟見肘，議員直言人力不足、超勤津貼比人少，「台東火神的眼淚往肚子裡吞」；消防局坦言人力需要738人，實際僅378人，將先調整勤務因應，建議中央統籌人力規畫才是解決之道。

議員王文怡今天在縣政總質詢指出，台東消防救護工作壓力大，但人力普遍不足，造成消防員必須經常加班，加班雖有超勤津貼，但上限僅1萬3500元，不足的能改用補休，但消防人力已不足，年底新制度後怎麼有可能不斷補休， 政府訂「補休換嘉獎」，這樣做法太不合理。

台東縣消防局長管建興說，消防署核定的超勤加班費是1萬2000元，台東縣已增加到1萬3500元，目前預估年底若執行「勤一休一」制度，上班人數可能還少6分之1，大約每分隊每天上班將少1至2人，這部分將調整勤務因應。

管建興表示，若依照消防署規畫，每分隊、每天基本戰力維持2車5人，也就是遇到任何狀況，第1時間能有2車5人出勤，依此推估台東縣消防人力需要738名，但台東目前人力僅300餘人，代表還有400人以上人力增補空間。

管建興也說，消防人力問題，縣長之前就已經指示將先增補100人，目前先補50人，後續還會再增補50人，但消防人力是全國的問題， 希望中央能夠統一規畫各縣市消防人力，統一編列人事費及超勤加班費，才能解決各縣市消防人力不足問題。

台東縣消防員目前「採勤二休二」，年底若要調整為「採勤一休一」，人力更加不足。記者卜敏正／攝影
台東縣消防員目前「採勤二休二」，年底若要調整為「採勤一休一」，人力更加不足。記者卜敏正／攝影
台東縣消防員目前「採勤二休二」，但疫情期間工作壓力大增。記者卜敏正／攝影
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台東 加班費 補休

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