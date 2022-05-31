「我們回家了！」北市波麗士助身心障礙者返家團圓

台北市一名李姓女子慌張到派出所報警，指中重度身心障礙的哥哥離家後，就未回到家中，警方調閱監視器，確定李女兄長行進方向後，在不到一小時內就尋到人，讓兄妹團員。

警方表示，中正二分局泉州街派出所日前接獲李女報案，指有中重度身心障礙、43歲的哥哥早上騎腳踏車出門，直到晚上仍未返家，因哥哥無法清楚表述、不會寫字，身上也未攜帶證件，與兄同住的她感到相當著急。

泉州街派出所警員邱冠霖先安撫李女情緒，詢問李女兄長容貌特徵以及出門衣著打扮，並調閱路口監視器尋找李女哥哥行蹤。

邱冠霖在李女住家附近監視器看到她的兄長騎腳踏車沿中華路往萬華區方向，便擴大調閱周邊監視器，也詢問萬華分局鄰近派出所有無見到李女兄長。

約半小時後，鄰近派出所告知巡邏員警在萬華區萬大路的超商巡簽，看見與李女兄長特徵極為相似的男子，邱員獲報立即帶著李女前往超商，經李確認，超商內正是兄長無誤，兄妹相見，終於露出笑容。