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男為閃路中狗急打方向盤 連人帶車受困草叢中
台北陳姓男子昨晚欲返家，駕車行經東勢區石城街時，因天色昏暗駕駛視線不佳，突發現路中有隻狗，隨即手打方向盤轉向避開，車輛衝向路旁草堆受困；東勢警方到場後，找來拖吊業者協助脫困，並於1小時內落幕這場驚魂。
家住台北的陳男(28歲)，昨晚11時許準備自台中東勢區駕車返家，行經石城街石山巷時，因天色昏暗視線不佳，未發現路中有隻狗，突看見時急打方向盤，車輛立即右偏往路旁衝，卻卡在草叢堆中進退兩難、動彈不得。
東勢警方獲報後，石城所長劉明泉、警員林辰浩隨即到場查看狀況，所幸車內僅有陳男1人，確認現場未有他人傷亡，隨即通知拖吊業者到場救援，並於1小時內將陳男車輛拖出。
東勢分局提醒駕駛人，如遇到車況不佳、拋錨或意外事故時，應先開啟警示燈、擺放故障警示標誌，待警方或救援作業人員到場，維護自身及其他用路人行車安全。
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