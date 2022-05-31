交通違規檢舉新制上路滿月 檢舉案件仍有增無減

交通違規檢舉新制4月30日上路，以往檢舉案件數最多的紅黃線違停，不再開放檢舉，在新制上路一個月來，到本30日為止，彰化縣警察局交通隊仍受理違停檢舉案件1303件，其中不符檢舉規定案件將被剔除，不少民眾則改打110報案，有派出所所長即抱怨增加員警工作負擔，影響急迫案件的處理。

交通違規檢舉浮濫，甚至出現檢舉魔人，造成檢舉案件爆增，警方不勝負荷，更造成民怨，為避免檢舉密集，違反比例原則，交通部因此修訂道路交通管理處罰條例檢舉項目，自今年4月30日起實施新制，其中針對檢舉案件最多的違規停車方面，僅可檢舉在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內、消防車出入口5公尺內的違停。

彰化縣2021年的交通違規檢舉案件是8萬0664件，件數最多的是違規停車有1萬5571件，其次是未依規定使用燈光（打方向燈）及闖紅燈。在4月30日上路到昨天滿一個月，彰化縣警方受理的總檢舉案件是6707件，違停1303件，去年同期檢舉案件6421件、違停1312件，總檢舉案件仍增加286件，違停則少了9件。

警方指出，檢舉新制限縮違停的項目，尤其是紅黃線違停不受理檢舉，有的民眾知道檢舉也沒用，多少反映出違停檢舉略有減少，但還是有很多人也許不知情，仍照常檢舉，因此檢舉數仍有增加，但審查後，如果不符合檢舉項目，仍會被剔除。

紅黃線違停不受理檢舉，交通部表示可以打110報案，由警方派員處理，一般認為110會被打爆，員警會疲於奔命。不過，依彰化警分局受理110報案，在新制實施一個月，與去年同期相比，違停檢舉案每天平均增加43件，增幅4.3%，增幅不是很明顯。

不過，市區幾個派出所所長卻指出，受理民眾檢舉違停案件增加了2到3成，一名派出所所長就說，當初交通部開放民眾檢舉交通違規是為了減輕員警負擔，但發現檢舉案件暴增引發民怨，卻又要限縮檢舉項目，並要民眾向110檢舉，如果員警沒在一定時間趕往處理，恐成為被檢舉的對象，這不是又要回到原點，增加基層員警工作負擔，更占用110急迫案件的處理嗎？