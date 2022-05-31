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中年男恐嚇鄰居 又嗆警「三小」還腳踢口咬遭訴
台中市陳姓男子與鄰居有糾紛，涉嫌在鄰居門前恐嚇「打斷手腳」，破壞鄰居住處的監視器，驚動警方到場，但陳還以台語辱罵警察「警察仔是三小」，接著辱罵髒話與三字經、腳踢、口咬員警致傷，台中地檢署偵結，依妨害公務等罪起訴。
起訴指出，陳姓男子（57歲）與謝姓男子是鄰居，去年11月28日下午3時許，陳認為謝不禮貌，所以徒步走到謝的住家門口，見謝不願搭理躲回住處，陳因此恐嚇「如果不出來，就在外面堵你，打斷手腳」，陳還以腳踹謝家大門、徒手強拉謝家門外鐵架，再撿住家旁的塑膠水管，揮打謝家裝設的2組監視器。
謝男通知烏日警分局大肚所的警員到場，陳看到兩名警員到場，先以台語辱罵「警察仔是三小」，接著辱罵髒話，徒手推擠警員，兩警認定陳已涉妨害公務，以強制力要制伏時，陳頑抗以腳踢、口咬方式攻擊警員，造成警員雙膝、手指挫傷等傷勢。
陳男在檢方訊問時，承認涉案，但辯稱謝姓鄰居拆房子沒有通知他，造成他信箱損壞，才會去理論，對謝與警察講的都是氣話。
台中地檢署根據告訴人證詞、現場監視器畫面、警員醫院診斷證明、警員配戴密錄器影片等事證，認定陳涉犯傷害、恐嚇、毀損、妨害公務等罪，偵結起訴，另外陳在2020年因公共危險案件，遭判刑確定，屬於有期徒刑執行完5年內再犯有期徒刑以上之罪，為累犯，建請院方加重其刑。
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