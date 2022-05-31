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影／中寮凶殺疑因債反目 24歲男持藍波刀砍死國中同窗

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣中寮鄉發生凶殺案，當地莊姓男子與洪姓男子疑有債務糾紛，互生嫌隙，莊男昨晚去洪男住家附近找他談判，雙方發生激烈爭吵，洪竟掏刀砍殺，莊男送醫急救後，今上午宣告不治，詳細過程及事發原因仍待警方調查釐清。

據了解，24歲洪男、莊男是國中同學，且有金錢糾紛，莊疑為了討債，昨晚8時許去洪男住家找他，兩人就在洪家附近的槌球場談判，因此發生激烈爭吵，雙方大打出手，洪男從隨身包包內掏出藍波刀，對莊男就是一陣亂砍，莊身中多刀。

而因兩人外出時間長，且疑有爭吵聲，洪男父親察覺狀況不對，外出查看發現，莊男倒臥在地，且臟器外露，洪則神情恍惚的站在現場，洪父立刻報警，警方將莊送醫，但因莊的四肢、腹部遭砍數刀，傷勢嚴重，急救一夜，今晨仍宣告不治。

草屯警分局表示，事發當下是接到洪嫌父親報案，稱其兒子持刀將友人刺傷，轄區警力到場立刻將被害人送醫急救，現場將犯案的洪男逮捕，並查扣作案刀械，但詳細過程及事發原因仍待調查釐清，全案也將依殺人罪移送南投地檢署偵辦。

另，警方接獲院方通報，莊姓死者被驗出確診，但其CT值約40，傳染力低，並未受居家隔離或電子圍籬限制，應是先前染疫，而無傳染病相關罰則之疑慮。

莊男、洪男昨因債務糾紛在槌球場發生口角，洪憤而掏刀砍殺，莊身中多刀送醫急救，今仍宣告不治。圖／讀者提供
莊男、洪男昨因債務糾紛在槌球場發生口角，洪憤而掏刀砍殺，莊身中多刀送醫急救，今仍宣告不治。圖／讀者提供
莊男、洪男昨因債務糾紛在槌球場發生口角，洪憤而掏刀砍殺，莊身中多刀送醫急救，今仍宣告不治。圖／讀者提供
莊男、洪男昨因債務糾紛在槌球場發生口角，洪憤而掏刀砍殺，莊身中多刀送醫急救，今仍宣告不治。圖／讀者提供
莊男、洪男昨因債務糾紛在槌球場發生口角，洪憤而掏刀砍殺，莊身中多刀送醫急救，今仍宣告不治。圖／讀者提供
莊男、洪男昨因債務糾紛在槌球場發生口角，洪憤而掏刀砍殺，莊身中多刀送醫急救，今仍宣告不治。圖／讀者提供

南投 居家隔離 傳染病

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