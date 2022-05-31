影／中寮凶殺疑因債反目 24歲男持藍波刀砍死國中同窗

南投縣中寮鄉發生凶殺案，當地莊姓男子與洪姓男子疑有債務糾紛，互生嫌隙，莊男昨晚去洪男住家附近找他談判，雙方發生激烈爭吵，洪竟掏刀砍殺，莊男送醫急救後，今上午宣告不治，詳細過程及事發原因仍待警方調查釐清。

據了解，24歲洪男、莊男是國中同學，且有金錢糾紛，莊疑為了討債，昨晚8時許去洪男住家找他，兩人就在洪家附近的槌球場談判，因此發生激烈爭吵，雙方大打出手，洪男從隨身包包內掏出藍波刀，對莊男就是一陣亂砍，莊身中多刀。

而因兩人外出時間長，且疑有爭吵聲，洪男父親察覺狀況不對，外出查看發現，莊男倒臥在地，且臟器外露，洪則神情恍惚的站在現場，洪父立刻報警，警方將莊送醫，但因莊的四肢、腹部遭砍數刀，傷勢嚴重，急救一夜，今晨仍宣告不治。

草屯警分局表示，事發當下是接到洪嫌父親報案，稱其兒子持刀將友人刺傷，轄區警力到場立刻將被害人送醫急救，現場將犯案的洪男逮捕，並查扣作案刀械，但詳細過程及事發原因仍待調查釐清，全案也將依殺人罪移送南投地檢署偵辦。