影／台中男童想看烏龜溜出門迷路 警4字當線索找到阿嬤
台中市南屯區5歲男童前天晚間被民眾通報，疑似迷途，警方到場時，男童直說「想看烏龜」才離家，但他只知姓名，對住址、家人電話都不知，但有提到住家在「購物中心」附近，警方根據線索，循線前往轄內的全聯賣場，順利在一棟大樓前，找到男童阿嬤，讓男童與家人團圓。
第四警分局南屯所在前晚6時許獲報，一名5歲男童疑似迷途，在一棟社區大樓前徘徊，但男童並非該大樓住戶的小孩，因此通知警方到場。
警方到場詢問，男童僅記得自己的姓名，就讀的幼兒園，但對於住家地址、家人電話都語焉不詳，只說住家在「購物中心」附近，不過因案發時是假日，幼兒園沒有營業，警方認為男童所說的「購物中心」，應該是指轄內的全聯購物中心，因此載著男童前往。
警方開車前往賣場的途中，就在一棟大樓前發現男童的阿嬤焦急的站在門口，帶著男童前往時，阿嬤還很心急的說「跑去哪裡了」，並感謝警方及時的協助，才沒釀成意外。
南屯所長江松泳說，家中年幼兒童因活動力充沛，應多予關懷及陪伴，避免因各種因素獨自跑出家門而造成無法挽回的遺憾。若家屬發現家中兒童不慎走失，可立即撥打110報案專線請求協助。
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