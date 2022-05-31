影／台中男童想看烏龜溜出門迷路 警4字當線索找到阿嬤

台中市南屯區5歲男童前天晚間被民眾通報，疑似迷途，警方到場時，男童直說「想看烏龜」才離家，但他只知姓名，對住址、家人電話都不知，但有提到住家在「購物中心」附近，警方根據線索，循線前往轄內的全聯賣場，順利在一棟大樓前，找到男童阿嬤，讓男童與家人團圓。

第四警分局南屯所在前晚6時許獲報，一名5歲男童疑似迷途，在一棟社區大樓前徘徊，但男童並非該大樓住戶的小孩，因此通知警方到場。

警方到場詢問，男童僅記得自己的姓名，就讀的幼兒園，但對於住家地址、家人電話都語焉不詳，只說住家在「購物中心」附近，不過因案發時是假日，幼兒園沒有營業，警方認為男童所說的「購物中心」，應該是指轄內的全聯購物中心，因此載著男童前往。

警方開車前往賣場的途中，就在一棟大樓前發現男童的阿嬤焦急的站在門口，帶著男童前往時，阿嬤還很心急的說「跑去哪裡了」，並感謝警方及時的協助，才沒釀成意外。