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茂林夫妻溯溪遭沖落水 妻子一度失蹤今尋獲遺體

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導

台中市趙姓男子昨天下午帶妻子張姓女子到高雄市茂林區多納大橋下溯溪，不料午後溪流突然暴漲，夫妻倆遭大水沖倒，趙男及時躲到一旁沙洲成功獲救，張女不幸被沖走，搜救團隊今天繼續搜尋，上午9點多，在距離落水處沿岸沙洲5、6公里找到張女遺體，後續交由警方及家屬處理。

據了解，40歲趙姓男子與妻子昨天到茂林區老鷹峽谷溯溪，未注意午後雷陣雨造成溪水暴漲，下午4時許水勢突然變湍急，兩人來不及回岸邊被沖入溪中，趙男被沖到距離落水點約4公里的沙洲，但張女直接被沖下失去蹤影。

消防人員昨獲報出動13車19人及無人機、橡皮艇，晚間6時許在距離老鷹峽谷約4公里多納大橋下方將趙男救上岸後送醫，趙男情緒激動表示，「我太太還在下面，快點救人」，對於事件怎麼發生的，趙男無法明確說明，只知道夫妻兩人只是在老鷹峽谷溯溪玩水，就突然被沖下去。

搜救團隊沿著落水點岸邊往下游搜索，因天色已晚，晚上10點搜救團隊收隊，今天上午8點，繼續出動16車27人2無人機6艘橡皮艇沿著昨天找到趙男的地點繼續往下游搜索，趙男也到落水處，向搜救人員說明事發當時狀況。

搜救團隊上午9時許於距離落水點約5、6公里的沿岸沙洲發現張女，張女正面朝上，身上還穿著防寒衣、衣著完整，但是已明顯死亡，後續交由六龜警分局員警及家屬處理。

高雄市茂林區老鷹峽谷昨1對趙姓夫妻溯溪被沖下，搜救團隊今天再進行搜索，上午9時許於落水點5、6公里處找到失蹤的張女。圖／讀者提供
高雄市茂林區老鷹峽谷昨1對趙姓夫妻溯溪被沖下，搜救團隊今天再進行搜索，上午9時許於落水點5、6公里處找到失蹤的張女。圖／讀者提供
台中市一對趙姓夫妻昨天到高雄市茂林區老鷹峽谷溯溪被沖走，趙男獲救，搜救團隊今早找到張女遺體。圖／讀者提供
台中市一對趙姓夫妻昨天到高雄市茂林區老鷹峽谷溯溪被沖走，趙男獲救，搜救團隊今早找到張女遺體。圖／讀者提供

台中市一對趙姓夫妻昨天到高雄市茂林區老鷹峽谷溯溪被沖走，趙男獲救，搜救團隊今早找到張女遺體。圖／讀者提供
台中市一對趙姓夫妻昨天到高雄市茂林區老鷹峽谷溯溪被沖走，趙男獲救，搜救團隊今早找到張女遺體。圖／讀者提供

台中市一對趙姓夫妻昨天到高雄市茂林區老鷹峽谷溯溪被沖走，趙男獲救，搜救團隊今早找到張女遺體。圖／讀者提供
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