6歲確診童深夜發高燒 父求助 警車開道送醫

台中市曾姓男子因為6歲女兒確診活動力變差，高燒不退，前晚10時急著開車送孩子就醫，途經龍井區中華路因多路口要停等紅綠，見路旁警方執勤，立即求助，警方以警車開道，20分鐘車程縮短在7分鐘抵達醫院，令家屬感謝不已。

台中市衛生局提醒家長，孩童如出現兒童腦炎重症前驅症狀，包括體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐、步態不穩等症狀，請一定要立即帶幼兒送醫治療，或撥打119送醫。

台中市警局烏日分局龍井分駐所警員顏俊賢說明，前晚10時許執行守望勤務，突然一輛轎車疾駛而來停在警車旁，車上男駕駛搖下窗惶恐求助表示，「我女兒確診後高燒不退，拜託警察先生幫幫忙。」

警員顏俊賢看到女童身體狀況極為不適，二話不說鳴放警笛替這輛轎車引導、開道，原本20分鐘的車程，7分鐘內火速護送男童抵達沙鹿區童綜合醫院救治。

曾姓男子表示，妻子見女兒確診後出現高燒不退的情況，體溫更一度達攝氏41度，活動力變差，趕緊帶著孩子由他開車急送醫院，但一路上很多紅綠燈，關乎孩子的生命，此刻爭分奪秒，每一次的停等號誌，都非常漫長。

曾姓男子指出，非常幸運能在半路上，遇到正在實施路檢的員警，警方立刻上車鳴放警笛示警協助開道，看到孩子在最快時間內獲得治療，他對警方及時伸出援手感激萬分。