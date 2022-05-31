夫妻高雄山區溯溪天人永隔 落水17小時後 妻遺體找到了

台中市趙姓男子昨天下午帶妻子張姓女子到高雄市茂林區多納大橋下溯溪，不料午後溪流突然暴漲，夫妻倆遭大水沖倒，趙男及時躲到一旁沙洲成功獲救，張女不幸被沖走，昨晚搜尋到晚間7點多，今天繼續搜尋，上午9點多，在落水17小時後，總算找到了，已是一具冰冷遺體。

據了解，40歲趙姓男子與妻子昨天到茂林區溯溪，未注意午後雷陣雨造成溪水暴漲，下午4時許水勢突然變湍急，兩人來不及回岸邊被沖入溪中，趙男反應快，迅速躲到一旁沙洲較高處，但張女直接被沖走。

張男攀在溪邊，見有路人經過，不顧自己還未獲救，大喊「我的妻子失足掉下去，快請救護人員救人！」消防人員昨傍晚5時許抵達，先將趙男救上岸，送醫無大礙，另一隊人馬沿岸邊搜索，但天色漸暗加上溪水湍急，救援困難，至昨晚未發現張女蹤影。

當地山青表示，茂林山區坡度陡，只要午後雷陣雨多或梅雨季，雨下急促溪水就會爆漲，加上地形屬於頁岩，累積的水不易流入土壤底下，雨一流下就會造成暴漲，土石泥流沖下溪流，溪水會像滾滾泥流，非常危險。