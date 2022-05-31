宜蘭機車騎士車禍滾對向車道遭車撞死 肇事駕駛竟逃離

宜蘭縣三星鄉昨天下午發生一起死亡車禍，1名男機車騎士疑與同向機車擦撞，整個人翻滾到對向車道，遭小客車撞上，送醫不治，而汽車駕駛肇事逃逸，警方1小時內查獲到案，全案依過失傷害致死、肇事逃逸送辦，事故肇責有待後續釐清。

三星警方昨天下午4點23分獲報，三星路三段602巷口附近有交通事故。員警到場了解，22歲潘姓男子騎車往羅東方向，與右側58歲游男的機車發生擦撞，結果潘男機車重心不穩，整個人滾到對向車道。

對向51歲廖男開車經過，看到時疑似閃避不及而撞上，不過當下未停車處理救護傷者，就離開事故現場。警方立即調閱路口監視器，以車追人，1小時內在廖男住處查獲到人，請他配合到案說明。

附近民眾表示，事發一瞬間，當下聽到聲音後，騎士就倒在路上。潘男遭撞後倒臥路中，意識不清，救護人員緊急送醫，最後不治身亡，死因待檢方相驗釐清。

警方表示，三方均無酒精反應，全案依過失傷害致死、肇事逃逸偵辦。由於路口無監視器影像，後續肇事責任有待相關單位進一步調查。

據了解，死者昨天下午應是下班回家途中；另名機車騎士游男事發後留在現場，坦承與潘男曾發生擦撞。