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中山高北上5.1公里首都客運、3汽車連環車禍 3人送醫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

國道一號北上5.1公里，今天上午近10時，發生一輛首都客運與3輛自小客連環車禍，客運車頭撞毀嚴重，因撞擊力大車頭玻璃碎裂，當時車內有4名乘客，所幸當時都有繫安全帶並未受傷，由接駁車載送離開。車禍現場有3名駕駛送醫，幸好都是輕傷。

警方調查，這起車禍發生在上午近10時，現場有一輛首都客運與3輛自小客連環車禍，其中客運車和前方的一輛黑色車撞擊較嚴重，客運車頭玻璃碎裂。據客運司機表示，客運車內當時有4名乘客，因為都有繫安全帶，並沒有受傷，全部由接駁車載送離開。

基隆市消防局救護車到場將受傷3人送基隆長庚醫院，都是輕傷。車禍造成後方車流大塞車，國道警方到場處理。有司機表示，還有一輛拖板車肇事但已開走，警方調閱監視器及行車記錄器釐清事故發生原因及責任歸屬。

中山高北上5.1公里首都客運、3汽連環車禍，3人送醫。圖／讀者提供
中山高北上5.1公里首都客運、3汽連環車禍，3人送醫。圖／讀者提供
中山高北上5.1公里首都客運、3汽連環車禍，3人送醫。圖／讀者提供
中山高北上5.1公里首都客運、3汽連環車禍，3人送醫。圖／讀者提供

車禍 國道 基隆

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