20歲女陷情傷想輕生解脫 坐橋墩啜泣被發現及時阻止

屏東縣20歲謝姓女子的男網友移情別戀，29日接獲男友的分手簡訊，因不甘心被分手，獨自走到新園鄉鹽港路旁大排水溝有意輕生，有名婦人見她坐在橋墩上兩腳懸空、低頭啜泣，一面安撫同時報警求援，東港警分局員警到場，得知謝女陷入情傷一時想不開，聯手勸導後通知家屬帶回，阻止一場可能的憾事發生。

東港分局興龍派出所警員謝侑霖、莊鶴翔月29日下午服巡邏勤務時，接獲民眾110報案，稱在新園鄉鹽港路旁大排水溝有人欲輕生，警方獲報後立即前往，發現1名年輕女子坐在橋墩上且兩腳懸空，女子情緒激動不斷哭泣，員警擔心刺激女子緊繃的神經一躍而下，以關懷的語氣開導請她下來，經多方勸導後女子情緒慢慢穩定，同意隨員警先回派出所休息。

警方表示，經了解，謝姓女子與1名男網友相戀，接獲男友的分手簡訊時，不甘男友移情別戀被拋棄，一時萬念俱灰，萌生跳鹽港路旁的大排溝輕生的念頭，幸好民眾發現並報警求援；當時不斷以關懷語氣開導並請她下來，員警告訴謝女，人生誰無情傷，走過度過後，這些經歷都是人生中成長中必需的養分。

警方另通知家屬前來帶回，請家長多關心身心狀況，循循開導她走出情傷；家屬表示不清楚女兒和男網友交友狀況，感謝警方把握時間及時趕到，怕晚了一步後果不堪設想。

東港警分局呼籲自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關，透過守門123步驟-1問(安心專線：1925)、2應（張老師專線：1980）、3轉介（生命線專線：1995），你我都是自殺防治守門人。