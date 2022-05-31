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歸仁分局吃案害長榮女大生遭姦殺 3警遭降級改敘懲戒

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生前年遭殺害，時任台南市警歸仁分局大潭派出所警員高武源未依規定受理報案，且時任所長張忠肯、分局長楊慶裕未盡監督之責，監察院認為嚴重損害警察機關信譽、形象，去年彈劾案後移送懲戒法院。懲戒法院今判楊、張降2級改敘，高降1級改敘。

男子梁育誌2020年10月28日強擄鍾姓女大生性侵、殺害棄屍案，橋頭地方法院審理後，今年3月以梁是預謀犯案、手段殘忍、再犯率超過5成、對社會危害大且未見悔意等五大理由，依強制性交而故意殺人罪判死刑，褫奪公權終身。案件上訴高雄高分院中。

鍾女遭梁性侵殺害前、9月30日晚間有另一名同校女生遭他摀住口鼻，陰道差點被他手指插入，因女學生反抗呼救，梁才作罷、逃離現場。這名女學生與租屋處房東女兒到大潭派出所報案，高武源（同年12月31日退休）竟未依規定受理報案，沒開報案三聯單、未製作筆錄，也沒在員警工作紀錄簿上記載，匿報。

10月29日，鍾女命案偵破，差點遭指侵的女學生再次到大潭派出所製作報案與指認筆錄。監察院指出，當時的所長張忠肯在9月30日晚間就了解被害人報案經過，卻沒監督、指證高武源匿報違失，明顯未盡監督之責。鍾女命案偵破後，張忠肯也沒傳遞差點遭指侵的女學生曾報案的訊息，致使10月30日歸仁分局新聞稿登載不實。

監察院也認為，時任歸仁分局長的楊慶裕在第一名女學生受害後，多次派人到大潭派出所督導，楊甚至在10月9日、15日親自到大潭所，卻沒發現高武源、張忠肯辦案違失，應負未盡監督之責。監院也指分局長代表機關對外發言，應格外謹慎、克盡查證義務，說明事實真相，但楊慶裕10月30日受訪時卻聲稱險些遭指侵的女學生無法指認、也不願意報案，認為是「惡作劇」，釋放不實訊息。

女學生是否有報案，只要調監視器就可確認，但楊慶裕卻沒查證，監院認為違失重大。監院認為楊等3人違反公務員服務法「依法律、命令所定執行其職務」「謹慎勤勉，不得有驕恣貪惰」「執行職務，應力求切實，不得畏難規避，互相推諉或無故稽延」規定，事證明確且情節重大，導致外界質疑警察吃案，嚴重毀損警察信譽與形象，彈劾3人。

楊慶裕在案發官位不保，改調新化分局，遭彈劾後又被拔官改調市警局科員。

懲戒法院認定張忠肯參與辦案卻沒監督、僅當「情資」，且楊慶裕對外發言不實，讓外界產生警察吃案印象，判兩人降2級改敘，高武員則降1級改敘。本件可上訴。

台南市警歸仁分局長楊慶裕因為長榮大學女學生命案，2度遭拔除分局長之職，懲戒法院今判他降2級改敘。圖／聯合報系資料照片
台南市警歸仁分局長楊慶裕因為長榮大學女學生命案，2度遭拔除分局長之職，懲戒法院今判他降2級改敘。圖／聯合報系資料照片

警察 監察院

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