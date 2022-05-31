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疑騎樓停機車釀禍 台中暗夜燒17輛汽機車 7人嗆傷送醫
台中市南區復興路三段在今天凌晨2時許傳出火警，警、消到場時，騎樓已有多輛汽、機車起火燃燒，消防隊出動雲梯車，將住戶救出，一共有7人輕微嗆傷送醫，經警方調閱周邊監視器，案發前尚無看到可疑人、車經過，初判是機車起火燃燒釀禍，詳細的起火原因，仍待後續調查釐清。
台中市消防局勤指中心在今天凌晨2時許獲報，南區復興路三段發生火警，警、消獲報到場時，騎樓、民宅已有濃煙、火勢，消防隊使用雲梯車，將受困屋內的張姓屋主一家5口、汪姓男子一家2口救出，7人都輕微嗆傷，沒有明顯外傷，傷者送往中國醫藥大學附設醫院、澄清醫院平等院區、衛福部台中醫院治療。
火勢在今天凌晨2時許撲滅，現場有15輛機車、2輛轎車燒毀，詳細的財損、起火原因，仍待後續調查釐清，警方將擴大調閱周邊監視器，調查案發經過。
澄清醫院平等院區表示，今天凌晨近3時，收治3名嗆傷病患，經給氧後狀況隱定。張姓女童（6歲）有嗆傷、頭部挫傷血腫生命徵象穩定，因血氧98%給氧，外傷處理及冰敷，可返家。張姓男子（52歲）嗆傷，生命徵象穩定，血氧94%給氧，狀況穩定，可返家。張姓男子（20歲）嗆傷，生命徵象穩定，血氧98%給氧，可返家。
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