影／高雄雨衣男電擊棒偷襲超商店員 不及搜刮奪門而出

高雄市前鎮區草衙一路某超商店員今天凌晨遇劫，1名穿雨衣的歹徒趁超商店員理貨，持辣椒水和電擊棒偷襲店員，趁店員昏厥數秒鐘無法反抗，到收銀櫃翻尋財物，不久，店員恢復意識，往店外求救，歹徒未奪得財物，立即出門騎機車逃逸。全案正由警方追查中。

據了解，今天凌晨4點許，高雄並沒下雨，這名頭戴全罩式安全帽、身穿藍色雨衣的歹徒，進入草衙一路某超商，先是店內來回穿梭，發現店員正在貨架理貨，歹徒自周姓店員後方靠近店員，先拿辣椒水噴店員，店員遭突來的襲擊，拿椅子反擊，不料歹徒卻亮出電擊棒。

店員見歹徒亮出電擊棒，在店內逃跑躲避，但歹徒仍緊追不捨，以電棒攻擊周姓店員，造成店員遭擊，當場暈眩倒地。歹徒趁機進入櫃檯翻尋收銀櫃檯上的物品，見店員醒來，往店外跑也跟著跑出店外，立即騎機車逃逸。