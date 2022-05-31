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女保險員差點丟了公事包 南警鍥而不捨半小時尋回
57歲周姓女保險員昨天下午2點多神色慌張跑進台南市警二分局中正派出所表示她的公事包遺失了，因周女公事包內有公司相當重要的文件，向警方請求協助，員警過濾沿途數十餘支監視器影像，約半小時後，終於在中西區中正路與金華路口另一輛機車坐墊上發現周女所遺失的公事包。
周女說，她騎機車外出在府前路、金華路等多處地點拜訪客戶後，發現公事包竟不翼而飛，立刻回頭到處尋找，當下急得像熱鍋上的螞蟻一般，因周女公事包內攜有公司相當重要的文件，隨即奔至中正派出所請求協助。
中正派出所警員吳品賢、吳桂卿、周韋佑根據周女所述的拜訪地點，沿行車路線一路搜尋均無所獲，員警不死心再調閱數十個路口的監視器影像進行比對、過濾，鍥而不捨，持續搜尋多次查找後，員警鎖定相關位置，並陪同周女實地走訪，始逐漸憶起相關細節，終於在員警沿線逐一尋找下，終於在中正路與金華路口另一輛機車坐墊上發現周女所遺失的公事包。
原來是她為了趕時間，把公事包放在自己機車旁他人的機車坐墊上，因時間匆忙忘了拿走，周女非常感謝警方積極協助，才能在報案後短短半小時的時間內即找回自己貴重的公事包。
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