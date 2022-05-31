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影／三峽男醉倒路中遭車輾斃 肇車駕駛：以為撞到石頭

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三峽區詹姓男子今天凌晨醉倒隆恩街路中，遭後方鄭男所駕駛的汽車輾過，送醫後宣告不治。鄭男肇事沒有停下車查看，而是開車離去。警方獲報循線找到鄭男帶回偵辦，偵詢時鄭男辯稱誤以為撞到石頭，警詢後依肇事逃逸、過失致死罪嫌送辦。

據了解，死者詹男（44歲）昨晚與友人在新北市三峽區隆恩街某處喝酒。今天凌晨2時許，眾人酒過三巡，詹男突然起身拿起手機，搖晃走出屋外，隨後便醉倒在大馬路上。不巧，鄭男（69歲）駕駛汽車經過，未察前方路況，直接輾過詹男，導致詹男傷重送醫後宣告不治。

鄭男肇事沒有停車察看，而是駕車直接離開現場。經警方調閱肇事地點沿路監視器畫面以車追人，於兩小時後，循線找到肇事鄭男帶回偵辦。偵詢時，鄭男辯稱事發時「以為撞到石頭，才會離開趕上班」鄭男沒有酒駕，警詢後依肇事逃逸、過失致死罪移送法辦。

警方對肇事車輛採證。記者曾伯愷／翻攝
警方對肇事車輛採證。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方於兩小時後循線帶回鄭男到案說明。記者曾伯愷／翻攝
三峽警方於兩小時後循線帶回鄭男到案說明。記者曾伯愷／翻攝
鄭男開車經過直接輾斃詹男。記者曾伯愷／翻攝
鄭男開車經過直接輾斃詹男。記者曾伯愷／翻攝

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