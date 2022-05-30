輕熟女與母口角持水果刀刺死 檢訊問後聲押獲准
台中市吳姓女子想搬出去住，昨天傍晚與相依為命的母親口角，吳女一時氣憤，先在客廳持水果刀割傷自己手掌，再猛刺母親後背，吳母傷重不治，檢察官今晚訊問後，認定吳女涉嫌殺害直系尊親屬，嫌疑重大，為最輕本刑5年以上重罪，晚間向台中地院聲請羈押獲准，未禁見。
警方調查，吳姓女子（35歲）從事服務業，與已離婚、無業的母親（61歲）同住在台中市西屯區某大樓內。昨天下午5時許，吳女因為「搬出去住」一事和母親口角，雙方吵得不可開交，吳女情緒失控，拿屋內水果刀先朝自己手掌猛割一刀，再趁母親不注意朝左後背部猛刺。
吳母中刀後倒臥客廳地板，血流如注，吳女隨後報案，消防隊救護車到場時，吳母已無生命跡象，送醫不治。
警方在現場查獲凶刀，昨晚吳女不接受夜間詢問，今天才完成警詢，並通知吳女胞兄協助相驗，吳女胞兄向檢警表示，父母離異後，與吳女很少聯繫，不清楚吳女與母親的相處狀況，檢察官今天相驗後，安排擇日解剖複驗。
檢察官今晚訊問吳女後，認為吳女涉嫌殺害直系尊親屬，屬於最輕本刑5年以上之重罪，向台中地院聲押，法院裁定羈押不禁見。
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