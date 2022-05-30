影／高雄茂林溯溪藏危機 專家建議有3大念頭勿前往

高雄茂林山區風景優美，是都市人眼中遠離塵囂的仙境，也吸引不少遊客前往溯溪，今不幸發生夫妻溯溪受困，夫獲救、妻失蹤的意外，受限天色，搜救隊今晚7點半收隊，明早將持續搜救；熟悉當地的溯溪專家建議，遊客若出現猶豫、害怕及擔心的念頭，就不要去，否則絕對敵不了大自然的威脅。

茂林區多納里長羅耀明、萬山里長鄭善雄說，在地人都知道，多納大橋下溪水很危險，不會到溪裡玩水，尤其正值梅雨季節，溪流混濁更是暗藏危機，區公所也在岸邊多處設置禁止玩水告示牌，外地人即使看到告示牌也多不予理會，才經常發生危險。

茂林當地山青表示，茂林山區因坡度陡，只要午後雷陣雨多，或者梅雨季，雨下的急促，溪水就會暴漲，加上地形屬於頁岩，雨勢一來，頁岩地形累積的水，不易流入土壤底下，雨一流下，就會造成暴漲，土石泥流衝下，溪水會像滾滾泥流，非常危險。

高雄溯溪工作室的陳教練指出，高雄茂林山區在這季節，並非每條溪水的雨量都很大，但只要水超過膝蓋以上，就很容易被沖走，只要被水沖走，因為茂林溪水底下很多鋼筋和石頭，很容易發生危險。

陳教練指出，去當地溯溪，頭腦思緒要非常清楚，如果出現猶豫、害怕以及擔心的念頭，就不要去，因為產生這些念頭，絕對敵不了大自然的威脅。