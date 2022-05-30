快訊

美國參議員譚美晚間抵台 將拜會蔡總統、蘇貞昌談5大議題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

19歲男騎車衝北宜 迎面撞1998萬法拉利腿部骨折

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市陳姓男子昨天早上趁天氣晴朗，開著要價1998萬元的法拉利跑車上北宜公路跑山，途中想左轉灣潭方向，不料轉到一半，遭到一輛機車迎頭撞上，機車騎士人車噴飛，重擊地面後全身擦挫傷，腳部骨折，幸沒有生命危險。

轄區警方昨天早上7點半獲報，坪林區北宜公路35K處有車禍，派員趕抵，經查46歲陳男開法拉利F488跑車轉彎到一半，與19歲陳姓男大生騎乘的機車相撞。

男大生痛的癱坐在地，無法動彈，救護人員趕抵將他送北市萬芳醫院救治，沒有生命危險。警方依規定酒測，兩造均無酒駕，詳細肇責與事發經過尚待釐清。

據了解，法拉利F488跑車最快時速可以達每小時330公里，起步成績單十分亮眼，時速0至100加速成績僅要2.85秒，0至200則為8秒，羨煞眾人。

19歲陳姓男子昨天早上騎車兜風，迎面撞上售價近2000萬的法拉利跑車。記者翁至成／翻攝
19歲陳姓男子昨天早上騎車兜風，迎面撞上售價近2000萬的法拉利跑車。記者翁至成／翻攝
遭殃的法拉利F488跑車，右車輪上方鈑金有明顯凹陷，而撞擊的機車騎士拋飛後腿部骨折。記者翁至成／翻攝
遭殃的法拉利F488跑車，右車輪上方鈑金有明顯凹陷，而撞擊的機車騎士拋飛後腿部骨折。記者翁至成／翻攝
新北市坪林區北宜公路35K處，昨天早上發生「重量級」車禍，要價1998萬元的法拉利跑車遭普通重機撞上。記者翁至成／翻攝
新北市坪林區北宜公路35K處，昨天早上發生「重量級」車禍，要價1998萬元的法拉利跑車遭普通重機撞上。記者翁至成／翻攝

法拉利 跑車

延伸閱讀

民進黨團批市府留不住中小企業 新北：工廠數量增加中

中和2歲童父哭求真相 新北：整理好資料將回覆

消弭月經貧窮再掀話題 新北議員籲教育及理解同等重要

中央將在板橋車站設兒童BNT接種站 新北：事前不知情

相關新聞

溯溪遭沖走他躲沙洲待援 向路人大喊「我的妻子還在下面」

趙姓男子今天下午與妻子到高雄市茂林區多納大橋下溯溪，接近下午4時許時，溪流突然湍急，趙男與妻子迅速被往下沖，趙男緊急躲到...

影／高雄茂林溯溪藏危機 專家建議有3大念頭勿前往

高雄茂林山區風景優美，是都市人眼中遠離塵囂的仙境，也吸引不少遊客前往溯溪，今不幸發生夫妻溯溪受困，夫獲救、妻失蹤的意外，...

科技副總撞死人 竹縣議員再質疑：到底誰叫副局長發聲明？

新竹縣議員連郁婷持續追查科技副總羅偉瑞撞死人卻疑似關說警方一案，凌晨在臉書發文暗指雲林縣警察局長李謀旺涉入其中，雲林縣警...

19歲男騎車衝北宜 迎面撞1998萬法拉利腿部骨折

新北市陳姓男子昨天早上趁天氣晴朗，開著要價1998萬元的法拉利跑車上北宜公路跑山，途中想左轉灣潭方向，不料轉到一半，遭到...

新竹科技副總撞死人爆關說 刑事局副局長發聲明自清

新竹縣天虹科技公司副總羅偉瑞駕車撞死機車騎士，死者家屬質疑他找警方關說，竹縣警察局副局長許豐統、新埔警分局長林英煌、縣警...

台南市東區複合式大樓 疑配電盤著火疏散6人

台南市東區東寧路一棟複合式5樓大樓，今晚6點多地下室疑配電盤著火，冒出大量濃煙，在2樓健身房運動6名男女，聽從中心人員在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。