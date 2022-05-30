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19歲男騎車衝北宜 迎面撞1998萬法拉利腿部骨折
新北市陳姓男子昨天早上趁天氣晴朗，開著要價1998萬元的法拉利跑車上北宜公路跑山，途中想左轉灣潭方向，不料轉到一半，遭到一輛機車迎頭撞上，機車騎士人車噴飛，重擊地面後全身擦挫傷，腳部骨折，幸沒有生命危險。
轄區警方昨天早上7點半獲報，坪林區北宜公路35K處有車禍，派員趕抵，經查46歲陳男開法拉利F488跑車轉彎到一半，與19歲陳姓男大生騎乘的機車相撞。
男大生痛的癱坐在地，無法動彈，救護人員趕抵將他送北市萬芳醫院救治，沒有生命危險。警方依規定酒測，兩造均無酒駕，詳細肇責與事發經過尚待釐清。
據了解，法拉利F488跑車最快時速可以達每小時330公里，起步成績單十分亮眼，時速0至100加速成績僅要2.85秒，0至200則為8秒，羨煞眾人。
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