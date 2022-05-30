溯溪遭沖走他躲沙洲待援 向路人大喊「我的妻子還在下面」

趙姓男子今天下午與妻子到高雄市茂林區多納大橋下溯溪，接近下午4時許時，溪流突然湍急，趙男與妻子迅速被往下沖，趙男緊急躲到一旁沙洲待援，但趙妻直接被沖下溪流，趙男見岸邊有民眾路過，立即大喊「我的妻子還在下面，快請救護人員救人！」目前救護人員已將趙男救起送醫，趙男妻子則持續搜索中，天色漸暗加上溪水湍急，增加救援難度。

據了解，40歲趙姓男子與妻子非在地人，兩人今天到茂林區溯溪，疑似因為山間溪流變化太大，水勢突然變得湍急，趙男與妻子來不及躲回岸邊，直接被沖下，趙男反應快速，躲到一旁沙洲待援，但趙男妻子直接被沖走失聯。