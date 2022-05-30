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溯溪遭沖走他躲沙洲待援 向路人大喊「我的妻子還在下面」
趙姓男子今天下午與妻子到高雄市茂林區多納大橋下溯溪，接近下午4時許時，溪流突然湍急，趙男與妻子迅速被往下沖，趙男緊急躲到一旁沙洲待援，但趙妻直接被沖下溪流，趙男見岸邊有民眾路過，立即大喊「我的妻子還在下面，快請救護人員救人！」目前救護人員已將趙男救起送醫，趙男妻子則持續搜索中，天色漸暗加上溪水湍急，增加救援難度。
據了解，40歲趙姓男子與妻子非在地人，兩人今天到茂林區溯溪，疑似因為山間溪流變化太大，水勢突然變得湍急，趙男與妻子來不及躲回岸邊，直接被沖下，趙男反應快速，躲到一旁沙洲待援，但趙男妻子直接被沖走失聯。
高雄市消防局下午4時許獲報到場，出動救生艇等設備先將趙男救上岸，另一隊人馬持續沿著岸邊搜索中，趙男腳部有擦傷，目前送醫包紮中，詳細事故原因有待釐清。
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