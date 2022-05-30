新竹科技副總撞死人爆關說 刑事局副局長發聲明自清

新竹縣天虹科技公司副總羅偉瑞駕車撞死機車騎士，死者家屬質疑他找警方關說，竹縣警察局副局長許豐統、新埔警分局長林英煌、縣警局公關科長嚴永銘被懲處申誡或劣蹟。今天又傳出刑事局副局長黃家琦曾致電「關心」。

黃家琦今天下午向警政署長陳家欽、署督察室說明事發經過，並發布聲明「自清」，強調是單純對友人表達關心，造成後續非議及牽連同僚，深感不安，已自請處分。

黃家琦聲明全文如下：

個人首先要表達深深的抱歉，因為一起單純車禍，引發後續很多聯想，又造成牽連很多不相干的人，內心實感不安，特此以書面說明：

1.本人黃家琦曾任職新竹縣警察局，調離後至桃園市服務期間，因過去秘書吳先生（現任職新竹縣刑大副大隊長）的介紹下，與天虹科技羅先生曾在桃園有一面之縁的餐敘，之後僅早安圖問候。

2.羅先生於五月18日當天發生車禍後，心情恐慌，曾找吳副大前往派出所瞭解事故，並諮詢過去類似車禍判例等，吳建議他坦然面對負起責任，但無論監視錄影器或醫院病歷，或法醫報告，都是科學客觀的，請他放心坦然面對，也可聘請律師。

3.羅於接獲筆錄通知後，本想邀請吳副大次日陪同再往派出所，然吳卻因妻子染疫，無法陪同，羅先生遂向我傾訴心情低落，我亦告知肇事責任，應容易釐清，一切依法處理，坦然面對即可。

4.因知羅心情恐慌，得知吳已曾致電林分局長表示居家隔離，無法陪同，因顧念羅係我部屬吳之友人，遂請林分局長學弟，如果得空，前往寬慰其心情，可能有利案情陳述與釐清，但也請一切務必依法辦理，同時告知如果時間上不方便，沒去，也沒有關係，絕無不當要求。

5.另羅先生本人書面聲明稿，於見諸於媒體前，本人未閱讀過，亦也無轉交新竹縣警局代發。