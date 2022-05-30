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基隆仁愛之家八旬老翁利器傷人 警方查辦

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市仁愛之家王姓、郭姓住民不睦，在仁家發生衝突。兩名老翁先分持雨傘相互攻擊，後來王姓老翁涉嫌持利器刺傷郭姓老翁，管理人員及保全發現後制止。兩人事後未提出傷害告訴，警方將依違反社會秩序維護法案件處置。

據了解，王姓、郭姓老翁年約80歲，兩人26日晚上先在庭院爆發衝突，分持雨傘當武器，相互扭打及用雨傘打對方，一度雙雙倒地。

王姓老翁後來持不明利器，割傷及刺傷郭男，仁愛之家管理人員及保全發現後，出面制止並報警。郭姓老翁右腳、左手及臉上有傷口，意識清楚，由仁愛之家護理人員初步包紮後，送金山醫院治療無大礙。

王姓老翁在衝突過後，倒地後，返回自己寢室休息。警方在他的於床鋪底下發現疑似兇刀。由於雙方並未提傷害告訴，全案依違反社會秩序維護法案件處置。

新北市仁愛之家王姓、郭姓住民先持雨傘相互攻擊，王後來涉嫌持利器刺傷郭姓老翁，管理人員及保全發現後制止。記者邱瑞杰／翻攝
新北市仁愛之家王姓、郭姓住民先持雨傘相互攻擊，王後來涉嫌持利器刺傷郭姓老翁，管理人員及保全發現後制止。記者邱瑞杰／翻攝
新北市仁愛之家王姓、郭姓住民先持雨傘相互攻擊，王後來涉嫌持利器刺傷郭姓老翁，管理人員及保全發現後制止。記者邱瑞杰／翻攝
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