13歲少年飛奔200公里會網友 沒錢返家幸好碰到他們

台中市一名13歲林姓國中生，離家200多公里到屏東縣東港鎮會網友，家人發現緊急電話聯絡，因無人接聽嚇壞報警。東港派出所警員陳璟昇、葉宜瑄與林母聯繫，在東港輔英醫院旁一家超商找到人，他錢花光無法返家，坐困街頭，警員把少年帶回派出所過夜，天亮幫忙買車票才助其安全返家。

警方表示，林男母親打電話至東港分局請求協助，稱兒子離家到屏東找網友，因多次撥打電話無人接聽，深恐遭遇不測，請警方協尋。少年後來主動回電，稱沒錢搭車返家，人在輔英醫院附近。

警員趕往發現林姓少年獨自坐在超商，他表示，沒遭網友詐騙，只是南下找朋友錢花完，沒錢買車票返家，因已深夜打算在超商過夜。警員獲知帶其返回派出所過夜休息，天亮再幫他買車票返家。少年離去前向警員道謝還說：「以後交友會更謹慎，不會再隨便跟不認識的網友出門。」