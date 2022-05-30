疑未注意前方車況 追撞灑水車受困
嘉義市20歲林姓男子上午開車行經市區北港路時，疑未注意車前狀況，變換車道內線剛好衝撞正在灑水工程車，林男一度受困變形車頭內，經消防救護人員協助脫困送醫沒有生命危險。
嘉義市警察局交通隊表示，車禍發生於上午10時17分，林男駕駛的灰黑色自小客車疑似要變換車道轉到內側車道時，沒注意前方正好有輛灑水工程車，直接衝撞灑水車後方，警方、消防救護人員趕到現場，林男受困於車中，經由消防人員以破壞器材等協助脫困送醫，前後約5分鐘，林男沒有酒精反應，應是未注意車前狀況肇禍。
消防員協助脫困後檢視其傷勢，左大腿封閉性骨折、右腳踝及鼻子有撕裂傷，肢體疼痛，意識清楚。進行傷勢初步包紮處理後立即送醫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言