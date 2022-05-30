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疑未注意前方車況 追撞灑水車受困

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市20歲林姓男子上午開車行經市區北港路時，疑未注意車前狀況，變換車道內線剛好衝撞正在灑水工程車，林男一度受困變形車頭內，經消防救護人員協助脫困送醫沒有生命危險。

嘉義市警察局交通隊表示，車禍發生於上午10時17分，林男駕駛的灰黑色自小客車疑似要變換車道轉到內側車道時，沒注意前方正好有輛灑水工程車，直接衝撞灑水車後方，警方、消防救護人員趕到現場，林男受困於車中，經由消防人員以破壞器材等協助脫困送醫，前後約5分鐘，林男沒有酒精反應，應是未注意車前狀況肇禍。

消防員協助脫困後檢視其傷勢，左大腿封閉性骨折、右腳踝及鼻子有撕裂傷，肢體疼痛，意識清楚。進行傷勢初步包紮處理後立即送醫。

林男疑未注意車前狀況，變換車道衝撞灑水車一度受困車內。圖／讀者提供
林男疑未注意車前狀況，變換車道衝撞灑水車一度受困車內。圖／讀者提供
林男疑未注意車前狀況，變換車道衝撞灑水車，車頭全毀。圖／讀者提供
林男疑未注意車前狀況，變換車道衝撞灑水車，車頭全毀。圖／讀者提供

車道 嘉義 警察

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