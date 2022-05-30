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小四兒拒學 母失控掐脖、持滅火器水果刀重擊

中央社／ 記者趙麗妍台中30日電

台中10歲男童有身心狀況、長期拒學，母子常因此起口角，去年10月雙方再度爭執，媽媽欲尋短被阻止，竟以水果刀、滅火器重擊兒子，檢方今天依照家暴殺人未遂起訴婦人。

台中地檢署在起訴內容中指出，劉姓婦人與丈夫育有10歲就讀國小四年級的兒子，因兒子有身心狀況，長期拒學，劉婦常與兒子發生口角、肢體衝突。

去年10月，2人再度因就學問題發生衝突，劉婦失控竟徒手掐住兒子的脖子，兒子不斷抵抗她才鬆手，劉婦因無法解決兒子拒學問題，備感挫折，跑到浴室欲尋短，兒子上前制止，未料，劉婦卻再度掐住兒子。

兒子不斷哭喊，劉婦不但沒停手，還持滅火器、水果刀，重擊頭部、頸部，兒子因此受傷倒地，頭皮血腫、頸肩撕裂傷等。劉婦欲自戕，但發現兒子仍有氣息，趕忙通報求助，2人送醫後無礙。

檢方考量，劉婦兒子傷勢不輕且都在頭部，若以鈍器重擊有致命危險，劉婦以水果刀、滅火器攻擊要害，有致人於死的主觀犯意，依照家暴殺人未遂罪嫌提起公訴。

殺人 家暴

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