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重機當成越野車騎進跑馬古道不聽勸 下一秒糗了
宜蘭礁溪鄉跑馬古道是由林務局羅東林管處管轄的熱門親子步道，日前卻有3輛紅牌重機擅自硬闖，山友見狀好心勸騎士「前方沒路了」，但對方不理會續往前騎，結果重機就卡在木棧橋前的階梯上不去，這名山友把事發過程錄影拍照貼上臉書，掀起網友議論，大罵騎士「惡劣」。
林務局羅東林區管理處也看到臉書貼文，其中一名重機騎士因為騎不上去木棧橋的階梯，連人帶車摔跤， 3人硬是推脫拉抬，把摔倒的機車弄到木棧道上方平台。羅東林管處表示，若造成跑馬古道或木棧橋有任何損失，會向騎士求償。
家住宜蘭鄒姓山友28日帶兒子到跑馬古道親子健行，半路看到3輛紅牌重機騎上步道，當下兒子問他「怎麼會有重機呢？」他好心告訴騎士「前方沒路了」，但勸阻無效，騎士繼續往前騎，更強行騎上溪流木棧橋的階梯，結果不慎摔倒，引起山友議論紛紛。
跑馬古道寬僅1到2公尺，沿路有階梯，鄒姓山友把錄影與拍照貼上網，大罵「3顆老鼠屎壞了一鍋粥」，3名騎士把重機當成越野車在破壞環境，不只損壞木棧橋、重機受損，還讓山友唾棄。底下也有網友留言，「破壞生態」、「傻眼耶」、「自私的人」、「有夠爛」，引爆群情激憤。
羅東林管處表示，跑馬古道主要是開放給民眾步行為主，不適合重機騎上去，他們會依照車牌號碼找出車主做說明，呼籲大家共同愛護步道環境。
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