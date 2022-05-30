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影／男教17歲女友騎車卻肇事撞3車 機靈女警揭穿頂替謊言

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

21歲李姓男子教17歲女友騎機車，小女友無照上路，載著李男失控撞上路邊3輛機車。李男涉嫌冒名謊稱自己騎車不慎肇事，直到女警調閱監視器，揭穿謊言，依偽造文書罪嫌函送法辦，同時也舉發未成年人無照駕駛。

據悉，17歲小女友成年後打算考取機車駕照，21歲男友在5月7日晚上10時許，在北投新民路教她騎車，提前熟悉騎車，也借車給女友騎乘。不料，小女友不熟悉機車操作，騎機車載李男，失控撞上路邊三輛機車，機車倒地後，2人也跟著滾下車，小女友身體不適送醫救治。

李男自稱是機車騎士，「剛剛騎過來的時候，彎道沒有注意，可能時速有點快就撞到」，交通分隊警員廖珮芬接著問時速多少？李男回答沒有注意。

女警見李男支吾其詞，因而對他的說法存疑，現場觀察未飲酒未實施酒測，李男也與遭撞的機車車主達成理賠共識，但後續調閱監視器發現，送醫的未成年女友才是駕駛人，揭穿李男謊言。李男這才坦承因擔心女友被舉發無照駕駛，第一時間才會頂替。

警方指出，李男涉犯依使公務員登載不實罪嫌函送法辦，另「未成年無照駕駛」及「車輛所有人允許無照者駕駛其車輛」也依法舉發。警方呼籲，駕駛人駕駛人切勿心存僥倖，為規避相關責任而找人冒名頂替，反倒為自己多留下一條刑案前科，得不償失。

李男教未成年女友騎車，女友不熟悉操作失控撞上路邊機車。記者蕭雅娟／翻攝
李男教未成年女友騎車，女友不熟悉操作失控撞上路邊機車。記者蕭雅娟／翻攝
李男擔心女友被舉發無照駕駛，謊稱自己是駕駛人，涉犯使公務員登載不實罪嫌，遭函送法辦。記者蕭雅娟／翻攝
李男擔心女友被舉發無照駕駛，謊稱自己是駕駛人，涉犯使公務員登載不實罪嫌，遭函送法辦。記者蕭雅娟／翻攝
李男教未成年女友騎車，女友不熟悉操作失控撞上路邊機車。記者蕭雅娟／翻攝
李男教未成年女友騎車，女友不熟悉操作失控撞上路邊機車。記者蕭雅娟／翻攝
北投交通分隊警員廖珮芬機靈發現冒名頂替。記者蕭雅娟／翻攝
北投交通分隊警員廖珮芬機靈發現冒名頂替。記者蕭雅娟／翻攝

未成年 監視器 駕照

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