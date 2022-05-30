苗栗女失蹤10年成孕妻 窮以車為家警樂捐發票資助

苗栗籍陳姓女子10年前負氣離家，被家屬通報為失蹤人口，高市警方日前盤查自小客李姓駕駛，查出副駕駛座的陳女失蹤10年，且陳女因懷有8個月身孕，引發急性孝喘，李男辭零時工照料，2人無奈以車為家，處境讓警方燃惻隱之心，當下捐出500元中獎發票資助。

三民二警分局覺民所所長李邦豪、警員李宗憲日前執行巡邏勤務，在轄區正忠路一帶盤查一輛車中塞滿各式雜物的自小客，駕駛李姓男子（38歲）和陳姓妻子(41歲)拿出證件受檢。

警方查陳女身分時，赫然發現陳女是苗栗警方通報失蹤10年的人口，警方將陳女和李男帶回警方調查，細問陳女後，得知原來陳女10年前，和家人爭吵，負氣離家後，和家人斷絕聯繫。

陳女輾轉流浪到高雄，認識李男後，雙方互訂終身；去年底，陳女懷孕，在懷8個月身孕下，引發急性哮喘，多次進出醫院，李男為照護妻子，辭退臨時工，生活近乎斷炊，夫妻才被迫以車為家。