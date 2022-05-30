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北市車禍男子頂包無照女友 女交警抓破綻送辦

中央社／ 台北30日電

台北市北投區近日發生雙載騎士失控自撞停在路旁3輛機車，21歲李姓男子供稱是肇事者，但細心女警發現他描述事發過程時支吾其詞，經調閱監視器才發現竟是頂包無照女友。

北市警察局北投交通分隊分隊長呂昭霆今天對外表示，7日晚間10時許獲報轄內新民路發生一起交通事故，立即派員到場處理，李男向警方供稱自己是肇事機車騎士，同車女友17歲楊女因身體不適已先行送醫治療。

警方初步觀察李男並未飲酒，所以現場未實施酒測，且遭撞的機車車主和李男現場也達成理賠共識。

但現場女警進一步詢問李男相關肇事過程時，他支吾回說是因行經彎道未注意而肇事，但未注意當時車速狀況，引發女警懷疑，隨後立即調閱監視器畫面查看，發現肇事駕駛另有其人。

警方經向李男再次確認事發經過，他才坦言因楊女還沒考到駕照，所以借車給女友練習，兩人雙載後肇事，因擔心被舉發無照駕駛才予以頂替，他事後深感懊悔。

全案詢後，警方將李男依刑法第214條使公務員登載不實罪嫌函送法辦，另本案涉及「未成年無照駕駛」及「車輛所有人允許無照者駕駛其車輛」等違規也均依規定舉發。

監視器 北投 北市

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