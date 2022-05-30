台中妙齡女捷運迷途 不善表達警用紙筆溝通替她尋父

台中市王姓妙齡女是身心障礙者，昨天在捷運市政府站迷途，警員利用筆談與王女溝通，得知姓名、生日後，查出她在去年也曾在舊社站迷途，當時處理警員有登載王父資料，順利通知王父到捷運站將女兒接回。

台中市捷運警察隊第一分隊警員盧敬勛、張春龍，昨晚6時許在捷運市政府站巡簽時，接獲值班站長告知，王姓女子（24歲）需要警方協助，二警前往處理，不過王女不善表達，警員耐心的拿出紙、筆與王女溝通，王女才寫下自己的姓名、生日，但警員再詢問其他問題，王女都稱「忘記了」。

警方透過分隊自行建置的人別資料庫查詢，發現去年10月間，王女有在捷運舊社站走失協尋的紀錄，當時處理員警有記載王女家屬的聯絡方式，讓警方在第一時間得以與王女父親取得聯繫，將王女送到捷運四維國小站，由王父接回。

王父透露，女兒領有中度身心障礙手冊，當天凌晨4時許，沒有告知家人即離家，可能先到愛去的西屯區新光三越百貨公司附近閒晃，想回家時不知路線，才會跑到鄰近百貨公司的捷運市政府站尋求協助。