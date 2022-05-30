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影／閉目唸經提袋遭竊、無人商家被偷2萬元 北捷警均破案

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

台北捷運最近發生2起竊盜案，經民眾報案後，捷運警察隊於本月循線逮補竊嫌並移送法辦。根據統計，今年總計發生8件竊盜案，多為旅客或商家疏忽大意，捷警隊呼籲，隨身攜帶物品務必注意，勿因疏忽讓歹徒有機可趁。

國內本土疫情升溫，但北捷運量仍高達140萬人次，根據統計，今年1至4月捷運竊盜案件總計8件，主因為旅客或商家疏忽大意，讓隨身物品或財務脫離視線，使不法之徒有機可趁。

捷警指出，今年4月23日晚間11時許，一名權姓女子在捷運大坪林站搭車，候車時坐在月台椅子上閉目唸佛經，並將隨身提袋置放在身旁座椅上，一名王姓男子發現權女專注唸經，便趁機靠近翻找提袋並竊走離去，權女睜眼時才發現提袋已不見。

另5月3日一名呂姓男子在捷運台北車站，見商家無店員在場起了盜心，擅自開啟櫃檯的收銀機並竊走裡面的2萬多元現金後逃離現場。

捷警說明，4月23日竊取權女提袋的王嫌，是一名72歲的無業者，被逮時聲稱當時喝醉想不起來；5月3日竊取商家現金的呂男，26歲從事物流業，由於缺錢又見沒人認為有機可趁。

捷警表示，上述2案經捷警隊調閱相關資訊比對分析後，已在本月循線將犯嫌查緝到案並分別在5月10日將呂嫌、5月21日將王嫌移送轄管分局續辦。

捷警隊提醒，民眾搭乘捷運時，務必注意隨身攜帶物品，並保持在自己視線範圍內，勿因疏忽而讓歹徒有機可趁，若發現可疑人物或糟不法侵害可立刻向捷警、站務人員或保全反映，或撥打110報案。

另外，捷警隊在人潮較多的重點轉運站、捷運車廂，都有規畫密集的巡邏及守望等勤務，以因應不法事件即時應處及預防犯罪發生，保障乘客搭乘捷運安全。

呂嫌於捷運台北車站趁商家無人時，竊取收銀機內現金影像。圖／北市捷警提供
呂嫌於捷運台北車站趁商家無人時，竊取收銀機內現金影像。圖／北市捷警提供
王嫌於捷運大坪林站竊取手提袋照片。圖／北市捷警提供
王嫌於捷運大坪林站竊取手提袋照片。圖／北市捷警提供

捷運 竊盜 北捷

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