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桃園虎頭山輕生案社工關懷疑遭拒 警：依規定辦理

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市虎頭山27日、28日發生兩起輕生案件，共3人離世，有議員質疑警方以個資為由拒絕社會局社工了解案家狀況；對此警方回應，依規定自殺案件24小時內通報衛生局，僅高風險家庭才報社會局，經詢家屬並無意願接受協助，未提供個資部分均依規定辦理。

市議員黃婉如今在臉書發文，「近日虎頭山上出現兩案三命的案件！社會局社工表示要了解案家家庭狀況！卻被兩個派出所以個資為由拒絕了」，留言區也引發網友討論。

據了解，其中一案是60多歲母親帶著30多歲且不良於行的兒子，將車輛停在廟宇附近引火輕生，27日民眾路過發現有異才向轄區龜山派出所報案；檢警排除涉刑案，家屬對死因無意見。

龜山警分局指出，社會局有一名督導昨天致電龜山所詢問，但因無法確認身分，並未提供資料，後來經社工到所關切，才協助詢問家屬是否需要關懷協助，因家屬表示沒有需要，才未提供相關資料。

另一則發生在桃園警分局青溪所轄區，一名罹癌的80多歲男子20日被家屬通報失蹤，警方調閱監視器發現他乘車到虎頭山區，警消會同家屬當天發動搜山但並未找到人，直到前天被民眾發現遺體報案，經查他並無遭不當對待或導致家庭高風險，家屬也對死因無意見。

桃園警分局表示，社工洽詢時有留下自己電話，經員警在檢察官相驗前後兩度詢問家屬意願，且對方均表示沒有需要社工介入關懷，員警才代家屬電話回覆給社工。

議員黃婉如表示，當初得知輕生案件時，擔心當事家庭遭逢變故，會需要社會局提供相關協助，才會向社會局表達關心。

社會局表示，一般自殺通報對口是衛生局，但若自殺防治員認為家屬需要喪葬補助或其他社會福利，就會通報社會局，昨天已接獲通報，經警方協助後確認家屬並無需要。

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市議員黃婉如擔心當事家庭遭逢變故，發文質疑派出所未提供社工案家資料。圖／翻攝自黃婉如臉書
市議員黃婉如擔心當事家庭遭逢變故，發文質疑派出所未提供社工案家資料。圖／翻攝自黃婉如臉書
桃園虎頭山發生2起輕生案件，警方依規定通報（示意圖）。圖／本報資料照
桃園虎頭山發生2起輕生案件，警方依規定通報（示意圖）。圖／本報資料照

社工 衛生局 桃園

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