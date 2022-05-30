公園偷背包贓物丟屋頂 北市警2小時破案

台北一名黃姓男子在228公園散步，放在座位上的背包卻遭竊，黃心急報警，經過轄區警方中正一分局追查，2小時內就火速逮到竊走背包的趙姓男子，警詢後全案依侵占罪嫌函送法辦。

警方表示，中正一警分局忠孝西路派出所日前接獲黃男報案，稱原本將黑色背包、筆電放在二二八公園座椅上，人到公園內散步，不料10分鐘後返回座位，發現背包不翼而飛。

黃男一臉焦急，忠西所員警一邊安撫黃的情緒，一邊陪同他調閱相關監視器，鎖定二二八公園個出入口，逐一過濾所有行經出入口人員，終於發現一名趙姓男子騎腳踏車來回穿梭在公園內行徑怪異，且進入公園時腳踏車置物籃未有物品，離開時竟多一個黑色背包。

警方追蹤趙男騎車動線，依造她的穿著及身形特徵，最後在中正區南陽街巷弄中發現趙男，他自知難逃法網，主動坦承不諱，配合警方查扣相關贓證。