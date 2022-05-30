國六匝道口增設監視器 取締亂丟垃圾件數暴增6倍
為遏止民眾亂丟垃圾，南投縣政府協調高速公路局今年3月於國道六號愛蘭交流道口增設監視器，搭配移動式監測取締，今公布成果，不到5個月已開罰18件，是去年的6倍，頗具成效，環保局提醒用路人勿以身試法，最高可罰6000元。
縣府指出，「國道六號」因沿途並未設置大型T霸看板都沒有，能毫無阻礙的飽覽環山風景，而有「全台最美高速公路」之稱，但近年發現愛蘭交流道匝道口兩旁，堆積被民眾隨手丟出車外的垃圾，嚴重影響環境品質及遊客觀瞻。
縣府、公所與高公局合作前年7月在愛蘭交流道匝道口架設2支監視器，上下匝道口兩旁垃圾量明顯減少，未料離匝道口較遠處仍有不少用路人趁停等號誌時，亂丟垃圾、菸蒂或吐檳榔渣，為此3方再協調增設2支監視器，今年3月啟用。
環保局今天召開記者會公布取締成果，並透過「當心神『攝』手」行動劇，向民眾宣導勿隨手亂丟垃圾，局長李易書表示，今年除強化交流道口監控，也加強移動式監測周邊，今年至今已開罰18件，相較於去年僅成功告發3件，頗具成效。
縣議員陳宜君、林芳伃、葉仁創等人肯定該取締措施及成果，同時建議能再增加其他匝道及路段；鎮長廖志城則說，除了國道取締亂丟垃圾，公所今年度在市區道路、治安熱區增設上百支監視鏡頭將陸續啟用，以維護交通治安及環境衛生。
環保局則提醒，若被拍下監視器亂丟垃圾的畫面，該局將根據車牌對車主進行開罰，而依「廢棄物清理法」第27條，可處以1200元以上6000元以下罰鍰，呼籲用路人千萬別貪圖一時之便，破壞環境衛生，恐自己讓荷包失血，得不償失。
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