影／屏東酒駕剷倒電桿、安全氣囊全爆 他只手腳擦傷

屏東縣枋寮鄉今天凌晨發生自撞車禍，一名李姓男子（36歲）駕車行經中山路二段自撞電線桿，強大撞擊不僅剷倒電桿，前座安全氣囊也全爆開。李男稱閃車失控，但警方施以酒測結果竟高達每公升0.68毫克，將依公共危險罪嫌移送偵辦。

警方指出，該起車禍發生於凌晨2時許，李男駕車沿台一線北上外側車道行駛，在中山路二段402號前自撞電線桿。員警獲報趕抵，發現李男車頭全毀，被撞斷的電桿重壓車上，連電線也被扯落，李男小客車前座安全氣囊全爆開，現場滿目瘡痍，但李男竟只手腳擦傷，已自行脫困，且表示不需送醫。

警方表示，李男酒測值已超過標準，將依規定移送偵辦，並進一步調查釐清肇事原因。

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