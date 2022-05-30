科技執法真有效果 竹北光明縣政路口大減近一半事故量

新竹縣為有效提升用路安全及順暢交通，在今年3月啟用多處科技執法，其中位於竹北市光明六路與縣政二路口的科技執法實施後，竟顯著使事故量下降近一半，連執法單位都意外，縣長楊文科則希望透過加強交通安全宣導，能進一步降低事故傷亡發生。

據了解，新竹縣在3月1日正式啟用路口多功能科技執法，針對竹北市光明六路與縣政二路口、竹北市文興路及自強南路口實施，可同時取締路口未淨空、不依標誌標線行駛及闖紅燈等違規。

雖然以光明六路與縣政二路口為例，第一個月就取締超過萬件違規，不過相比去年同期的事故發生件數，卻大幅減少44%，可見在科技執法發威下，用路人相對能遵守道路秩序，防止事故發生。

不過新竹縣警察局也強調，科技執法只是手段，最重要是希望達到「不塞車、少事故、減傷亡」的目標，呼籲駕駛人務必遵守道路交通規則。

縣長楊文科日前親自主持新竹縣道路交通安全聯繫會報，他在會中談及違規造成的車禍，不僅造成生命消逝，還會造成美好家庭破碎，以新竹縣4月發生的死亡事故分析，多是闖紅燈、跨越雙黃線導致，因此他提醒，所有用路人勿貪一時之快而違規。

他表示，倘若沒有違規，則車禍發生的風險或事故嚴重程度都會大大降低，因此在會中要求各單位加強各管道的宣導力度，並呼籲所有縣民重視自身安全之外，也要重視他人的生命價值，他說「每一條生命都值得你我尊重」。