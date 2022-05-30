影／百萬債務糾紛疑亮槍 從淡水飆車15K到士林撞爆胎

新北市淡水區今天凌晨有2方人馬談判百萬元債務破局，爆發亮槍衝撞飛車追逐事件，2車一路從淡海新市鎮競逐飆到台北市士林區界，因嚴重擦撞雙雙在洲美快速道路爆胎被迫停下，警方隨後追上，逮捕４人。

初步了解，雙方疑似合夥開公司產生資產糾紛，39歲林姓男子被控欠債100萬元不還，今天凌晨1時許相約在淡水區新市一路三段談判，另一方游姓男子帶了3人赴約。

結果協商破局，林男被指控亮出手槍威脅，駕駛賓士轎車衝撞逃逸，游男等4人隨即共乘休旅車追去，雙方一路沿著台2線往台北市方向飛車追逐，途經淡水區竹圍、台北市北投區大度路，再飆上洲美快速道路。

競飆期間2車互相擦撞，最後在士林區地界準備下高架道路之前發生車禍，雙雙嚴重破胎被迫停下，林男棄車逃逸。隨後警方攔截圍捕趕抵，現場只剩游男等4人，林男的賓士車上被搜出球棒1支、錢包、借據、本票等物品，沒有找到槍枝。