澎湖小貨車追撞卡車 車頭變形女駕駛受困 奇蹟僅輕傷

澎湖縣湖西鄉洪姓女子，今上午7時許駕駛小貨車，行經縣道202線1.6公里處時，追撞前方的另輛卡車，因車頭變形嚴重，洪女一度受困車內，警消獲報後動用工具搶救，幸洪女脫困時意識清楚，奇蹟僅受輕傷，送往三軍總醫院澎湖分院醫治，詳細肇事由警方釐清中。

澎湖縣消防局日今上午7時40分接獲民眾報案，指湖西鄉成功村傳家寶民宿前發生貨車追撞事故，有1名傷者受困於車內，消防局獲報後，立即派遣湖西分隊及馬公分隊消防器材車及救護車，共2車5人前往搶救。

救護人員到場時，洪女受困在變形的車頭駕駛艙，由於車頭變形嚴重，消防人員動用破壞工具，拆解車體後才順利救出洪女，所幸洪女僅頭部撕裂傷、手腳擦、挫傷，身體其他部位並無骨折情況，意識清楚，無生命危險。