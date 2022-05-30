疑貨物固定疏失 機場系統林口匝道啤酒罐灑落回堵2公里
機場系統國道一號南向轉國道二號匝道今早有大量飲料罐灑落，長達2小時難以通行，車流一度回堵2公里。國道警方發現是李姓男子駕駛大貨車、疑載運罐裝飲料咖啡跟啤酒未固定妥當所致，而經工務段清除，已於11時4分恢復通車。
國道警方今天9時7分接獲報案，指機場系統國道一號南向轉國道二號東向環道有大貨車貨物散落，立即通報線上巡邏車前往查看，發現現場路面有大量咖啡、啤酒鋁罐，導致匝道無法通行，趕緊通報交控中心派遣緩撞車及工務段事故處理小組前往維持交通並清除。
警方初步調查，29歲李姓男子今早駕駛大貨車載運罐裝飲料，從林口交流道上國道要去三峽，在該處環道時疑似後方貨物未確實綑紮牢固，導致過彎時散落於匝道內，造成匝道滿是罐裝飲料無法通行；匝道經清運後於11時4分恢復通車。
警方表示，依道路交通管理處罰條例規定，汽車所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭時，可處駕駛人3000至1萬8000元罰鍰，將依規定對李男開罰，也呼籲駕駛人裝載貨物行駛高速公路務必依照相關規定，以維護國道交通安全，並避免因貨物掉落傷及無辜。
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