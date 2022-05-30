凌晨ATM提款不停 霧峰女警查獲17歲高中生車手身懷鉅款

台中市霧峰警分局國光派出所女警員邱依純日前凌晨執行守望勤務時，查獲一名高中生擔任車手，並在身上查獲現金37萬餘元。國光警友站站長鄭榮貴今天赴派出所頒發破案獎金，嘉勉女警邱依純深夜落實勤務，也呼籲家長注意子女生活和動向，才被詐欺集團利用。

據指出，邱依純當天執勤時發現一名男子鬼祟走進國光路二段的台灣銀行ATM提款，過了10多分鐘還未出來，感覺可疑，於是呼叫支援並上前盤查，才發現車手原來是一名年僅17歲的高中生，並將他帶回後偵辦，依詐欺移送少年法庭處理。

據指出，少年偵訊中先是聲稱提款卡是撿來的，後來才說是一名張姓男子交付，卻又無法交待張姓男子的身分和連絡方式。少年父親被通知趕到派出所，對兒子擔任車手，一時也無言以對。

警方說，近日少年擔任詐欺集團車手情形增多，應和詐欺集團利用少年成年後不會留下前科，且少年即使被抓到，一般多責付家長帶回管教有關。因此，呼籲家長應加注意小孩的生活和動向，以免觸法。另外，以詐欺案而言，若被害人求償，家長因身為監護人，須負連帶責任，也不得不慎。