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高中女搭捷運丟手機 好心人約定交還 她搞錯差點被放鳥

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名17歲林姓女高中生搭捷運遺失手機，請友人撥打電話，得知手機被曾姓婦人拾獲，雙方約在左營站面交，少女抵達後，卻不見婦人身影，以為被放鴿子；捷運警察得知後，查出原來婦人在高鐵左營站等候，少女弄錯地點，在警方協助下順利找回手機。

高雄捷運警察隊指出，家住岡山區的林姓高中女生（17歲）昨日中午和同學搭捷運至凱旋站，下車時，不慎遺失華為牌的手機。林女請同學撥打手機，看是否有人接聽，當時一名曾姓婦人接聽電話，婦人和林女約在「左營站」交手機。

少女喜孜孜地搭車至捷運左營站後，左等右等都不見婦人身影，以為被對方放鴿子，前往捷運站服務台詢問時，剛好捷運警察經過，警方得知少女遺失手機經過，協助撥打少女手機給曾姓婦人，得知原來婦人正準備搭高鐵，和林女說的交還地點是在「高鐵左營站」，並非「捷運左營站」。

警方陪同林女一同前往曾婦所在位置，林女順利從曾婦手中拿回遺失的手機，感謝曾婦和警方協助，讓她的手機失而復得。

高雄林姓高中女生搭捷運搞丟手機，好心的曾姓婦人拾獲，雙方弄錯約定地點，讓林女誤認被對方放鴿子，在捷運警察協助下，順利尋獲手機。記者石秀華／翻攝
高雄林姓高中女生搭捷運搞丟手機，好心的曾姓婦人拾獲，雙方弄錯約定地點，讓林女誤認被對方放鴿子，在捷運警察協助下，順利尋獲手機。記者石秀華／翻攝
林女在高雄捷運警察協助下，順利從曾婦手中取回遺失的手機。記者石秀華／翻攝
林女在高雄捷運警察協助下，順利從曾婦手中取回遺失的手機。記者石秀華／翻攝

捷運 警察 高鐵

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