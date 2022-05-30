生鮮熟食外包裝黏著「小強」 苑裡鎮店家Po道歉啟事

苗栗縣苑裡鎮一家生鮮超市，前天有女顧客買了兩盒熟食，回家赫然發現其中1盒的外包裝上竟有蟑螂，被包鮮膜包裹著，她在臉書Po文後引發熱議，有網友質疑「如果你是店家，你會看到蟑螂還把它擺上去賣嗎？」原Po則回應「不想擋人財路，只希望它們能改進」，店家則公開Po道歉啟事。

今天上午記者向店家求證時，女店長低調表示，目前已與當事人達成和解後，已撤下貼文，和解內容不方便透露；縣衛生局食品衛生課長徐玉清說，雖未接獲檢舉，但會列入人民陳情案處理，派員前往稽查。

店家昨天上午在臉書社團「苑裡串起來」貼出道歉啟事指出，網路盛傳本公司在食品包裝過程中造成瑕疵，對消費者我們深感抱歉，將對門市相關人員作懲處，並加強員工教育訓練，杜絕再次發生。

針對這短短幾句話的道歉啟事，網友明顯不買帳，紛紛幫員工抱屈並酸說「小強跟瑕疵應該是兩回事吧」、「整體是賣場大環境，長久以來一直沒有好好注意衛生的關係！不能一個出事，就把責任推給員工去承擔、「搞錯重點了吧？重點在環境清潔吧！懲處了員工蟑螂就會消失嗎？員工真倒霉」